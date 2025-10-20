内外情勢調査会で講演する米国のグラス駐日大使＝20日午後、東京都内（代表撮影）米国のグラス駐日大使は20日、東京都内で講演し、覇権主義的な活動を続ける中国や、軍事的協力関係を深めるロシアと北朝鮮に対峙するため「日米同盟を進化させ、将来に備えなくてはならない」と述べた。インド・太平洋地域での抑止力を高める任務で日米が「負担を分担することが重要だ」とし、日本の防衛力強化への取り組みを歓迎した。ウクライ