岐阜市内の商業施設で女性のスカート内を盗撮したなどとして、岐阜県警が性的姿態撮影処罰法違反容疑で、元市立幼稚園教諭の30代男性を書類送検したことが20日、捜査関係者への取材で分かった。男性は7月に懲戒免職処分を受けていた。