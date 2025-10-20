「ＣＳパ・ファイナルＳ・第６戦、ソフトバンク−日本ハム」（２０日、みずほペイペイドーム）日本ハムが痛恨のミスで先制点を失った。０−０で迎えた三回、達が連打を浴びて１死一、二塁のピンチを招いた。ここで周東を一ゴロに打ち取ったが、一塁の清宮幸がベースを踏み、併殺を狙って二塁へ送球。これが一塁走者へ当たってしまい、外野を転々とする間に二塁走者が一気にホームへ生還した。思わず両手を膝につき、うなだ