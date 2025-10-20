プレミアリーグ第8節、フラムとアーセナルの試合は0-1でアーセナルの勝利に終わったが、PKに関して物議を醸したシーンがあった。65分、ケビンがペナルティエリア内でブカヨ・サカを倒し、主審アンソニー・テイラーは一度はペナルティスポットを指差した。しかしVARの介入により、ケビンが先にボールをプレイしていたとみなされPKは取り消しになっている。このほか、実はもう1つPKになる可能性のあるプレイがあったと『Football Ins