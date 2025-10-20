物価高騰の波は、市民や観光客の「足」であるタクシーにも押し寄せています。石川県全域で、タクシーの初乗り運賃が早ければ2026年3月をめどに3年ぶりに値上げされる見通しとなりました。金沢市周辺は「初乗り600円⇒700円」加算運賃も改定金沢市とその周辺の5つの市町では、初乗り運賃がこれまでの600円から700円に。また、距離に応じて増える加算運賃は、これまでの「263mで100円」だったのが、「221mで100円」に改定される見通