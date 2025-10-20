北陸3県の知事が集まる懇談会が20日、石川県七尾市で開かれました。東北と北陸の被災地を直接つなぐ「直通新幹線」の2026年度中の実現をめざし、3県が連携する方針を固めました。のと鉄道語り部・宮下左文さん「ぺっしゃんこになった家屋、こちらですね。その続きの家屋は全て手つかずです（2024年の）元日からそのまま」3県の知事が一堂に会したのは、のと鉄道の「震災語り部観光列車」の車内。能登半島地震を経験した社員らから