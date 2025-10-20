◆警報・注意報 現在、沿岸部に波浪注意報、上越の各地に濃霧注意報、糸魚川市に大雨注意報、佐渡市には強風注意報が発表されています。 ◆10月21日(火)の天気 ・上越地方 午前中は、濃い霧の出るところがあるでしょう。 また、午後もスッキリしない天気が続き、一部でにわか雨がありそうです。 ・中越地方 どんよりした空模様で、朝晩を中心に弱い雨の降るところがあるでしょう。 また、冷たい北風が吹いて、昼間でも