◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第６戦ソフトバンク―日本ハム（２０日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・牧原大成内野手の待望の安打から先制点を奪った。３回１死一塁から左前へ。第５戦まで１４打数無安打と苦しんでいたパ・リーグの首位打者が、ＣＳ１６打席目で初めてＨランプをともした。続く周東が一ゴロ。清宮幸が一塁を踏んだ後、併殺を狙った二塁送球が牧原大に当たり、ボールが