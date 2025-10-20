◇パCSファイナルステージ第6戦ソフトバンクー日本ハム（2025年10月20日みずほペイペイD）「2025パーソルクライマックスシリーズ（CS）パ」のファイナルSの第6戦が20日に行われ、首位打者の牧原大成内野手（33）が3回にCS初安打を放ち、先制点をお膳立てした。執念でつないだ。3回1死、海野の三塁への内野安打でチーム初ヒットとすると、打席には牧原大が立った。カウント1−2からの4球目、日本ハム・達の153キ