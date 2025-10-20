◆東京六大学野球秋季リーグ戦第６週第３日▽慶大４―３立大（２０日・神宮）慶大が逆転で立大を下し、２つ目の勝ち点を挙げた。１―３と２点ビハインドの７回表に１死二、三塁のチャンスを作ると、代打の今津慶介（３年＝旭川東）が右翼席へ３点本塁打を打ち込んだ。「甘めの真っすぐ。（打球が）いい形で上がったので『入ってくれ』と願っていました」と今津。今季は主に１番で先発出場を続けていたものの、前日の立大２回戦