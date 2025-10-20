日本サッカー協会（JFA）は20日、山本昌邦氏が新たに技術委員長に就任することを発表した。男子日本代表を中心としたチーム強化を担うナショナルチームダイレクターとの兼任となる。今月7日、影山雅永元技術委員長が飛行機内での児童ポルノ閲覧により、逮捕・有罪判決を受けたことを公表。JFAは同日付で契約解除を発表していた。宮本恒靖会長は今月10日に行われたパラグアイ代表戦後に「できる限り早いうちに（決断したい）。