FIFA U−20ワールドカップチリ2025はモロッコ代表の優勝で幕を閉じた。現地時間19日の決勝戦に駒を進めたのは初制覇を目指すモロッコと歴代最多6度の優勝を誇るアルゼンチン。試合は12分にヤシル・ザビリの鮮やかな直接フリーキックでモロッコが先制すると、29分には右サイドからのクロスにザビリがボレーで合わせてリードを2点に広げる。苦しい展開となったアルゼンチンは早めの選手交代などで状況の打開を図るも、最後までゴ