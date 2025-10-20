◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第6戦 ソフトバンク-日本ハム(20日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクが3回、先制に成功しました。引き分け以上で日本シリーズ進出となるソフトバンク。1アウト走者なしの場面で打席に向かった海野隆司選手が、5球目のカットボールをバットの先に引っかけます。このボールはコロコロと転がるとサードベースに当たりストップ。3塁手の郡司裕也選手も並走しながら打球の行方を見つめました