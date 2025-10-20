「浪速のエリカ様」の異名をとった元衆院議員でタレントに転身した上西小百合（42）が20日、X（旧ツイッター）を更新。日本維新の会が自民党との連立条件に掲げる「議員定数の削減」などについて言及した。上西は、「維新は“議員定数削減”が1丁目1番地との主張だが、民間企業でも人員削減すればパフォーマンスは低下しがち」と指摘。「『昼寝好き』『ヤジ係』『何もしない』議員がいるのを私も肌で感じてきたし、そういう意味で