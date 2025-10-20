ＮＨＫ大阪放送局は２０日、「激突メシあがれ」（水曜午後７時５７分＝総合・全国）の２９日放送回に女優・高石あかりがゲスト出演すると発表した。高石は現在放送中の連続テレビ小説「ばけばけ」のヒロイン・松野トキを務めている。今回は「激突――」と「ばけばけ」のコラボ企画だ。料理のテーマは、ドラマでたびたび登場する「しじみ汁」にちなみ、「しじみを使った朝ごはんスープ」。大学生、主婦、漆塗り職人が、それぞ