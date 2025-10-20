日本最大級の美容商談見本市「ビューティーワールドジャパン大阪」（２０〜２２日＝インテックス大阪）が開催され、多くの美容家や芸能人が出席した。昨年行われた同見本市には５１７社（６か国・地域）が出展、３日間の来場者は６万６４８４人が集まった。今年はヘア＆ネイル、アイラッシュ（つけまつげ）、化粧品、サプリメント、健康飲料、クリニック商材、美容機器に加え、フィットネス商材を扱うブースも出展。美容の