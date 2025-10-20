マセラティジャパンのPDIセンターには多彩なマセラティクラシックが集結していた。そう、現在、マセラティクラシケの出張認証がここで行われており、本国マセラティクラシケのマネージャーとスタッフが、隔離されたスペースで日々、車両のチェックにいそしんでいるのだ。【画像】イタリアへの車両輸送不要！マセラティクラシケが、日本を皮切りとして出張認証を開始（写真16点）マセラティクラシケのクラシケ認証制度は2022年にス