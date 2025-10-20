国産AI開発の主な動きNTTは20日、自社で開発した新たな大規模言語モデル（LLM）に基づく生成人工知能（AI）サービスの提供を始めたと発表した。米国発のサービスが市場を席巻する中、入力情報の海外流出を防ぎたい日本企業や自治体の需要を取り込む。国産の生成AIは海外製と比べ、日本の制度や習慣の理解が深いのが特徴で、開発の動きが相次いでいる。NTTの「tsuzumi（つづみ）2」は金融や医療機関、自治体で使われる業界の知