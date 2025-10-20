自身の学歴詐称問題に端を発し、市議会を解散した静岡・伊東市の田久保眞紀市長。10月19日に行われた市議会議員選挙では市長派議員が1人しか当選せず、不信任案が提出されれば10月中に失職する見通しだ。市長選が再び行われれば、今回の市議会議員選挙と合わせて合計1億円の税金が使用されることになる。運命の市議会議員選挙から一夜明け…穏やかな表情を見せながら報道陣の前に現れた静岡県・伊東市の田久保眞紀市長。19日に行わ