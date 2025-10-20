SNSで知り合った少女を脅迫し、わいせつな画像を送らせたとして、30歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】15歳少女を脅し… 少女と3歳妹のみだらな画像などを送らせた疑い 30歳男を逮捕 2人はSNSで知り合ったか 逮捕されたのは、東京都台東区の無職・片岡龍哉容疑者（30）です。警察によりますと片岡容疑者は、SNSで知り合った当時15歳の少女に対し、応じなければみだらな画像を公開すると脅し、少女自身や３歳の妹のみだらな