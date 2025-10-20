女優の加藤ローサ（40）が20日、TOKYO FM「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」（月〜木曜午後1時）にゲスト出演。初めてファンクラブに入会した推しについて明かした。加藤が選曲した曲が流されることになり「HANAの…この歳で初めてファンクラブに入ったのが…」と明かした。パーソナリティーの元乃木坂46の山崎怜奈（28）が「推しを見つけて…」と話すと、「推しっていうのを初めてみつけて…楽しい！」と語った。そして加藤