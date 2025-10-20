◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第6戦 ソフトバンク-日本ハム(20日、みずほPayPayドーム)日本ハム先発の達孝太投手が3回に不運な形で1点を失いました。勝ったチームが日本シリーズ進出となる決戦に、公式戦初の中4日でマウンドにあがった達投手。 初回、川瀬晃選手から空振り三振を奪うなど三者凡退で立ち上がります。2回はソフトバンク打線の中軸と相対しましたが、先頭の柳田悠岐選手をサードゴロに打ち取ります。続