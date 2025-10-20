2025年10月18日、テレビアニメ「名探偵コナン」の最新話「鷲雄山の紅蓮髑髏」で原画の下書きが映る放送事故が発生し、中国のネットユーザーから批判の声が相次いでいる。同最新話は、江戸川（えどがわ）コナンたちが鷲雄山を訪れた途中、雨を避けて立ち寄った昇楽寺が舞台。「紅蓮髑髏」という人魂と共に現れ、悪人の魂を食らうという怪異の伝承を耳にした直後、毛利小五郎（もうりこごろう）が突如姿を消すと、彼を捜索する中で数