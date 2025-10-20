ウクライナのゼレンスキー大統領は10月19日、ハンガリーの首都ブダペストで開催される米ロ首脳会談に出席する用意があると述べました。ロシアとの和平交渉については、「停戦の実現と交渉の開始に向けて、双方は今の接触ラインにとどまる必要がある」と述べました。トランプ米大統領は16日、ロシアのプーチン大統領と電話会談し、ウクライナでの戦闘終結について話し合うとともにブダペストで両国首脳会談を開催することで合意しま