ロサンゼルス・ドジャース公式Instagramは10月20日、投稿を更新。オフを終えて“仕事に戻る”選手たちの様子を公開しました。【写真＆動画】練習中の選手たち「戻ってきて気分がいい」同アカウントは「Back to work（仕事に戻る）」とつづり、11枚の写真と9本の動画を投稿。オフの期間を終え、次戦に向けて練習を開始したようです。さまざまな選手たちの練習風景を撮影しており、真剣な表情や楽しそうな笑顔を見ることができます。