東尾張ボーイズは小松ボーイズを圧倒…13-6の5回コールドで初戦突破ボーイズリーグの各チームが“新体制”で臨む「メニコン・中日スポーツ杯 第20回日本少年野球中日本秋季大会」が18日に開幕。中学生の部は1回戦が実施され、32チームが2回戦進出。小学生の部は4強が出揃った。大会には中学部に64チーム、小学部に10チームが参加。18日にカヤバスタジアム（岐阜県可児市）で開会式が行われ、中学部は岐阜中濃ボーイズ・鈴木涼