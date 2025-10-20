◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第6戦ソフトバンク―日本ハム（20日、みずほペイペイドーム）日本シリーズ進出をかけたパ・リーグの最終決戦が幕を開けた。試合前のメンバー表交換では、ソフトバンク小久保裕紀監督と日本ハム新庄剛志監督がゆっくりとホームベース付近に歩み寄ると、少しだけ会話をし、がっちりと熱い握手を交わした。ソフトバンクはモイネロ、日本ハムは達孝太がそれぞ