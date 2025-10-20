ラグビーのリーグワンで参入2季目を迎える3部の「ルリーロ福岡」が20日、2025〜26年シーズンのホームゲームを複数試合観戦できるシーズンチケットの先行販売を始めた。ファンクラブ会員が対象で、一般向けは27日に発売する。全席自由席。シーズンチケットは前半戦5試合（第2・3・5・6・9節、いずれも久留米総合SC陸上競技場で開催）を対象とした「1sthalfチケット」と、後半戦（第11・13・15節、いずれも会場未定）を対象と