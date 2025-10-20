県内各地で紅葉が見頃を迎えている中、蔵王の「ドッコ沼」もうつくしい景色となっています。 【写真を見る】蔵王の美しい紅葉…ドッコ沼を歩く（山形） 東京から「一度来たいと思っていたので、頑張って来ました。体を包んでいる紅葉の量が素晴らしい」 7合目まで秋色に染まった蔵王。その蔵王の紅葉の名所「ドッコ沼」では今月上旬からブナやカエデが色付き始めました。 「ドッコ沼」と言えば、日が差した時に見ることができ