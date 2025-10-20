9月30日、和歌山県新宮市内の国道でいわゆる『白タク』行為をした車が大型トラックに正面衝突し、乗っていた60歳の中国人観光客の女性が死亡しました。警察は無許可で“白タク行為”を行っていたなどとして車を運転していた中国人の26歳男を逮捕しました。▼外国人客7人乗せ“白タク行為”トラックと正面衝突1人死亡道路運送法違反の疑いなどで逮捕されたのは、大阪市西成区の中国籍の斉宏宇容疑者（26）です。警察により