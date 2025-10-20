20日午前6時半ごろ、富山県立山町三ツ塚新で、町内に住む80代女性が成獣とみられるクマ1頭に後ろから突き飛ばされ、肩などを引っかかれて軽傷を負った。町によると、女性はごみ出しをしていた際に襲われ、付近の住民が110番した。クマは逃げ、県警や地元の猟友会などが警戒に当たった。町は同日、対策会議を開き、小中学生の登校時にパトロールを実施することなどを確認。22日には町職員らが参加し、自治体の判断で銃猟を可