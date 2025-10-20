PFASに関する調査結果を発表する市民団体の久米慶典共同代表＝20日午前、山口県岩国市発がん性が懸念される有機フッ素化合物（PFAS）を巡り、山口県岩国市の市民団体は20日、米軍岩国基地隣接の遊水池から国の指針値を上回るPFASを検出したと発表した。団体は昨年11月と今年5月にも遊水池で指針値を上回ったと発表しており「慢性的な汚染状態にある」とし、県と市に汚染源を特定するため基地内での調査実施を求める方針を示した