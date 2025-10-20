「タケスイ」に、可愛いニューフェイスがお目見えです。 【写真を見る】竹島水族館でカピバラの赤ちゃんお披露目 10月12日に5頭誕生 飼育員は｢無事に生まれてくれてよかった｣ 愛知･蒲郡市 愛知県蒲郡市の竹島水族館で一般公開が始まったのは、10月12日に生まれた5頭のカピバラの赤ちゃんです。エサや地面に生えた草をはむ姿を一目見ようと、たくさんの来館者で賑わいました。 （来館者）「かわいかったです」（飼育員・桃