第１０４回全国高校サッカー選手権静岡県大会・決勝トーナメント（Ｔ）の組み合わせが２０日、決まった。２５日と２６日に１回戦４試合ずつが開催される。注目は裾野市運動公園陸上競技場で２６日に行われる、清水桜が丘と清水東の一戦だ。ともに静岡市清水区に位置し、全国優勝の経験がある名門だ（清水桜が丘は旧清水商）。両校とも県ユースＡリーグに所属しており、今季の対戦は１勝１敗。４月は清水桜が丘が１―０で勝ち