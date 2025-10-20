亡くなった男性の似顔絵を岐阜県警が公開しました。身元の特定につながる情報を求めています。男性が死亡していたのは八百津町久田見の旅足川で、10月2日、川にかかる新旅足橋でバンジージャンプを営業する施設の従業員から「人のようなものが倒れている」と110番通報がありました。警察によりますと、年齢は20代から40代くらい、白の半袖Tシャツに黒のズボンとスニーカーを着用していましたが、身元が分