湖池屋は10月20日、“京都府の食”をテーマにした新商品「京都カラムーチョ しば漬けタルタル」を発売する。コンビニ先行で、価格はオープン（※参考小売価格158円前後／税別）。「京都カラムーチョ しば漬けタルタル」は京都府と、京都府立京都すばる高校との3者共同開発による新商品。約10か月の授業での試行錯誤から誕生した。“京都三大漬物”のひとつであるしば漬けにタルタルソースを組み合わせ、京都製七味で上品な辛さを担