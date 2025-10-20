今日20日(月)午後6時過ぎ、北海道旭川で「初雪」が観測されました。今朝の北海道稚内に次ぐ「初雪」です。旭川でも「初雪」今日20日(月)午後6時過ぎ、北海道旭川で「初雪」が観測されました。昨年より1日遅く、平年と比べても1日遅い初雪となりました。今朝の北海道稚内に次ぐ「初雪」です。旭川地方気象台では、2020年2月3日から観測機器による自動観測に変更されました。初雪は、降水と気温や湿度から自動で判別し、発表されてい