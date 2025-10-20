欧州株仏ＣＡＣが下げに転じる、ＢＮＰパリバが急落で取引停止 東京時間18:04現在 英ＦＴＳＥ100 9385.98（+31.41+0.33%） 独ＤＡＸ24060.79（+229.80+0.96%） 仏ＣＡＣ40 8168.53（-5.67-0.07%） スイスＳＭＩ 12617.54（-26.95-0.21%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間18:04現在 ダウ平均先物DEC 25月限46466.00（+85.00+0.18%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC