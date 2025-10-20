東京時間17:31現在 香港ハンセン指数 25858.83（+611.73+2.42%） 中国上海総合指数 3863.89（+24.14+0.63%） 台湾加権指数 27688.63（+386.26+1.41%） 韓国総合株価指数 3814.69（+65.80+1.76%） 豪ＡＳＸ２００指数 9031.92（+36.63+0.41%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84482.00（+529.81+0.63%） ２０日のアジア株は軒並み上昇。米中貿易摩擦への警戒感が後退したことや前週末の