岐阜県高山市が小中学生に、クマよけの鈴の貸し出しを始めました。 【写真を見る】クマの出没頻度が高い地域から小中学生に“クマ鈴”貸与 全国で出没相次ぎ在庫不足→高山市の小中学生の約6割が持たず 岐阜 全国的にクマの出没が増え、クマよけの鈴「クマ鈴」の在庫が不足する中、高山市では小中学生のうち、6割近くが持っていません。 このため高山市は、クマの出没頻度が高い地域から順にクマ鈴の貸与を始めました。きょうは