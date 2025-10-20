ドル円一時１５０．２８レベル、本日の安値広げる＝ロンドン為替 ロンドン序盤、にわかに円買いの動きが広がっている。ドル円は150.28近辺、ユーロ円は175.25近辺などに本日の安値を更新。 日本ではあすの首相指名で高市自民総裁がほぼ確定的となっており、いわゆる高市トレードの動きが織り込み済みとなっている面が指摘される。さらに一部報道によると日銀が来週の金融政策決定会合で２０２５年の成長見通