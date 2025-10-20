ユーロ圏１０年債利回り格差 仏７９ｂｐと伊８０ｂｐをわずかに下回る ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:28時点）（%） ドイツ2.593 フランス3.387（+79） イタリア3.39（+80） スペイン3.12（+53） オランダ2.751（+16） ギリシャ3.245（+65） ポルトガル2.972（+38） ベルギー3.147（+55） オーストリア2.903（+31）