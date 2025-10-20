2025年10月19日、高知県で四万十川ウルトラマラソンが行われました。100キロの過酷な道のり、ランナーたちの挑戦を追いかけました。第31回四万十川ウルトラマラソン。100kmの部には1603人が出場し、午前5時半に高知県四万十市の旧蕨岡中学校を一斉にスタートしました。スタートから21.3キロ地点でランナーを迎えるのは、コース序盤にして最大の難所・堂ケ森。麓から峠まで標高差600メートルの