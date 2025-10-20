【新華社伊寧10月20日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州伊寧（グルジャ）市の新たなランドマークとして注目されるイリ河三橋は、秋の朝にひときわ美しい風景を描き出す。川面には薄絹のような霧が漂い、水面に橋の影がうっすらと浮かび上がる。両岸の林は紅葉が広がり、木々の間を霧が流れていく。絵画のように美しいイリ河三橋周辺は、地域住民や観光客の人気スポットとなっている。（記者/関俏俏）