「被爆証言応答装置」のモニターに映し出された被爆者（左）に質問する高校生＝20日午後、広島市中区の原爆資料館人工知能（AI）を活用し、モニターに映った被爆者から対話形式で証言を聞くことができる「被爆証言応答装置」が完成し、広島市の原爆資料館で20日、披露会が開かれた。戦後80年が経過して被爆者が高齢化する中、新しい継承の形として同市が製作した。披露会には製作協力した被爆者5人と高校生らが参加。市によ