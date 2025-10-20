ご飯まだねー【ねこにこばん】現代のねこは小判で莫大な利益を生むかも!?／ねことわざ（1）あっちにもこっちにも思い出が詰まった、飼い主と愛猫の毎日。Webアニメも好評の『ねこむかしばなし』や『ねことわざ』などでおなじみ、ゆるさを体現したような絵柄や世界観が特徴的なぱんだにあさんが今回描くのは、飼い猫・ネッチとの愛おしい日々の記録です。壁を引っ掻いたり物を落としたりせず、嫌なことをされても怒らずにやんわりと