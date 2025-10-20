日本サッカー協会(JFA)は20日、山本昌邦氏が技術委員長に就任することが決まったと発表した。17日の理事会で書面決議した。山本氏は2023年2月から日本代表を担当するナショナルチームダイレクター(ND)を務めており、今後は兼任となる。JFAでは今年10月、昨年3月から技術委員長を務めていた影山雅永氏がチリ出張に向かう経由先のフランス・パリで、児童ポルノ画像の輸入・所持の罪で逮捕され、有罪判決を受けた。JFAは7日、同氏