去年9月、三川町の住宅に侵入して女性を殺害したとされる男の裁判員裁判が、きょうから始まりました。 【写真を見る】「殺意も責任能力もない」と弁護側…酒を飲んでいて「覚えていない」三川町高齢者殺人事件で起訴の男が語ったこととは（山形） 男は当時について「飲み過ぎたせいで覚えていない」などと話し、殺人と住居侵入の罪について、起訴内容を否認しました。 殺人や住居侵入などの6つの罪に問われているのは、三川町横