19日は長崎スタジアムシティに、サッカーに詳しい人気お笑いコンビが登場し、来場者を沸かせました。 長崎スタジアムシティで開催中の「周年祭」。 お祝いに駆け付けたのは、人気お笑いコンビ「カカロニ」です。 サッカー好きとしても知られる2人は、お笑いステージで「V・ファーレン長崎」にちなんだネタを披露しました。 また 来場者と協力して、サッカーにまつわるクイズに挑戦。