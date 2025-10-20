西野カナが、ライブ音源『Fall In Love With You Again Tour 2025』を10月31日(金)に配信リリースする。本ライブ音源は、今年4月~6月にかけて開催された、西野カナにとって2018年以来およそ7年ぶりの全国アリーナツアー＜Fall In Love With You Again Tour 2025＞の、さいたまスーパーアリーナでの追加公演が収録されたもの。11月19日(水)に発売するライブBlu-ray&DVD 『Kana Nishino Fall In Love With You Again Tour 2025』